Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa potasında Bulkaz imzaladı

        Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra yine Avrupa'da mücadele edeceği yeni sezon öncesi bütçede küçülmeye giderek teknik ekiple yollarını ayıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenörlük görevine getirilen Ozan Bulkaz'la resmi sözleşmeyi imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa potasında Bulkaz imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra yine Avrupa'da mücadele edeceği yeni sezon öncesi bütçede küçülmeye giderek teknik ekiple yollarını ayıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenörlük görevine getirilen Ozan Bulkaz'la resmi sözleşmeyi imzaladı.

        Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş ile yönetim kurulu üyeleri Erkan Turbil, Barış Ali Çınar, Eray Durukan, Nabi Başbay, Can Sezici, Mesut Köse ve Alper Ayan da yer aldı. Kariyerinde daha önce Uşak Sportif, Trabzonspor, Sakarya BŞB, Konyaspor ve Balıkesir BŞB takımlarını çalıştırıp, 2 yıllık sözleşmeye imza atan Bulkaz, hedeflerinin hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da gurur duyulacak bir takım oluşturmak olduğunu söyledi. Bulkaz, kulübün altyapı konusundaki planlarının da kendisini mutlu ettiğini belirtti. Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş ise altyapıyla koordineli bir şekilde başarılı olacaklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        "Montella'nın Samet sevdası"
        "Montella'nın Samet sevdası"
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Çekim değil, sıradan tatil
        Çekim değil, sıradan tatil
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"

        Benzer Haberler

        Selendi Kaymakamı Kara kiraz hasadına katıldı
        Selendi Kaymakamı Kara kiraz hasadına katıldı
        Alaşehir'deki dolunun bilançosu ortaya çıktı; 20 bin dekar üzüm bağı zarar...
        Alaşehir'deki dolunun bilançosu ortaya çıktı; 20 bin dekar üzüm bağı zarar...
        Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Cüruf ocağında 10 metreden alt yola düşen kamyonun şoförü öldü
        Cüruf ocağında 10 metreden alt yola düşen kamyonun şoförü öldü
        Manisa FK'da Diallo yeni çalıştırıcıyı bekliyor
        Manisa FK'da Diallo yeni çalıştırıcıyı bekliyor
        Minarenin külahını yıkan rüzgar leylek yuvasını dağıtamadı
        Minarenin külahını yıkan rüzgar leylek yuvasını dağıtamadı