Manisa potasında Bulkaz imzaladı

Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra yine Avrupa'da mücadele edeceği yeni sezon öncesi bütçede küçülmeye giderek teknik ekiple yollarını ayıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenörlük görevine getirilen Ozan Bulkaz'la resmi sözleşmeyi imzaladı.

Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş ile yönetim kurulu üyeleri Erkan Turbil, Barış Ali Çınar, Eray Durukan, Nabi Başbay, Can Sezici, Mesut Köse ve Alper Ayan da yer aldı. Kariyerinde daha önce Uşak Sportif, Trabzonspor, Sakarya BŞB, Konyaspor ve Balıkesir BŞB takımlarını çalıştırıp, 2 yıllık sözleşmeye imza atan Bulkaz, hedeflerinin hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da gurur duyulacak bir takım oluşturmak olduğunu söyledi. Bulkaz, kulübün altyapı konusundaki planlarının da kendisini mutlu ettiğini belirtti. Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş ise altyapıyla koordineli bir şekilde başarılı olacaklarını dile getirdi.