Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Minibüs ile taksi çarpıştı; 3 yaşındaki Eylül Mavi öldü, 5 yaralı

        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde taksi ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 yaşındaki Eylül Mavi Ünlükoç hayatını kaybetti (3), 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs ile taksi çarpıştı; 3 yaşındaki Eylül Mavi öldü, 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde taksi ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 yaşındaki Eylül Mavi Ünlükoç hayatını kaybetti (3), 5 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Büşra Ünlükoç (24) yönetimindeki 45 AFU 587 plakalı minibüs, kavşakta Kadir Kaya'nın (42) kullandığı 45 T 9454 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada sürücü Ünlükoç, kucağındaki kızı Eylül Mavi Ünlükoç, annesi Ayşe Tayfun (48), Seda Soylu (20) ile taksi şoförü Kaya ve yolcusu Sadrettin Özyürek (41) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Eylül Mavi Ünlükoç, bugün Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kendirli Mahallesi'nde toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        "O çok güzel ama liberal"
        "O çok güzel ama liberal"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"

        Benzer Haberler

        Manisa potasında Bulkaz imzaladı
        Manisa potasında Bulkaz imzaladı
        Selendi Kaymakamı Kara kiraz hasadına katıldı
        Selendi Kaymakamı Kara kiraz hasadına katıldı
        Alaşehir'deki dolunun bilançosu ortaya çıktı; 20 bin dekar üzüm bağı zarar...
        Alaşehir'deki dolunun bilançosu ortaya çıktı; 20 bin dekar üzüm bağı zarar...
        Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Cüruf ocağında 10 metreden alt yola düşen kamyonun şoförü öldü
        Cüruf ocağında 10 metreden alt yola düşen kamyonun şoförü öldü
        Manisa FK'da Diallo yeni çalıştırıcıyı bekliyor
        Manisa FK'da Diallo yeni çalıştırıcıyı bekliyor