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        Kula'da çıkan maki yangını 3 saatte söndürüldü

        MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan maki yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:46 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:50
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        Kula'da çıkan maki yangını 3 saatte söndürüldü
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan maki yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla 3 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Sandal Mahallesi ile Narıncalıpıtrak Mahallesi arasında kalan Güllüdere mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan maki yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edilirken, arazi koşullarından dolayı Kula Orman İşletme Şefliği ekipleri de söndürme çalışmalarına desteğe geldi. Yangın, saat 19.30 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yaklaşık 50 dönümlük alanı etkilediği öğrenilen yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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