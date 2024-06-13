Manisa'da orman yangını

Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

MANİSA'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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