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        Manisa'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

        MANİSA'nıniki ilçesinde düzenlenen operasyonda 'Tefecilik', 'Silahlı yağma' ve 'Tehdit' suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:50
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        Manisa'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
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        MANİSA'nıniki ilçesinde düzenlenen operasyonda 'Tefecilik', 'Silahlı yağma' ve 'Tehdit' suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, 'Tefecilik', 'Silahlı yağma' ve 'Tehdit' suçlarını örgütlü olarak işleyen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 8 adres ve 4 araçta yapılan aramalarda 16 senet, 6 satış sözleşmesi, 2 vekaletname, 1 tapu senedi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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