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        Manisa'da orman yangını (2)

        7SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Kula ilçesinde, saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:56 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:00
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        Manisa'da orman yangını (2)
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        7SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Manisa'nın Kula ilçesinde, saat 11.12'de, buğday tarlasında biçerdöverden çıkan yangın ormana da sıçradı. Alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 ekip, 20 traktör, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edildi. Bölge halkı ve jandarma da söndürme çalışmalarına destek verdi. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kula Belediye Meclis Üyesi Mahmut Çalık, Salihli Orman İşletme Müdürü Mehmet Durak, Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç ile Divlit Orman İşletme Şefi Cihat Yıldırım, yangın bölgesindeki çalışmalara katılıp, yangının durumunu dron ile havadan takip etti. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 7 saatte kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar orman ve 25 hektar tarım arazisi zarar gördü.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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