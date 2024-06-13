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        Alaşehir'de eski çöp depolama alanında yangın; bağ evi ve otomobil yandı

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, eski çöp depolama alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bir bağ evi ve otomobile sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:50 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:55
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        Alaşehir'de eski çöp depolama alanında yangın; bağ evi ve otomobil yandı
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, eski çöp depolama alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bir bağ evi ve otomobile sıçradı. Yangın kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı bağ evi ve otomobilde büyük hasar meydana geldi.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçede bulunan belediyeye ait eski çöp depolama alanında çıktı. Depolama alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek makilik alana, ardından da yakındaki bağ evi ile park halindeki otomobile sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yangın, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, Alaşehir Belediyesi fen işleri personelleri ile havadan 3 uçak ve 2 helikopterin müdahalesi sonucu saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı.

        Yangınla ilgili açıklamada bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bir tane bağ evi ve araba yandı. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili de çalışma başlatıldı.

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