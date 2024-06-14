Manisa'da iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

MANİSA'da iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan V.N. (27) ve O.H. (19), tutuklandı. V.N.'nin çeşitli suçlardan toplam kesinleşmiş 22,5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak'ta Şehzadeler ilçesi Turgut Özal ve Arda mahallelerindeki iş yerlerinin kurşunlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İş yeri sahiplerini de dükkanları boşaltması için tehdit eden şüphelilerin bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında V.N. ve O.H. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. V.N.'nin adresinde yapılan aramada 12 bin 587 sentetik hap ele geçirilirken, çeşitli suçlardan toplam kesinleşmiş 22,5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.