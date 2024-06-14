Manisa'da otomobiller çarpıştı; evli çift öldü, 2 yaralı
MANİSA'nınSalihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Sabri Akşen (78) ile eşi Hatice Akşen (78) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
MANİSA'nınSalihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Sabri Akşen (78) ile eşi Hatice Akşen (78) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkisinde meydana geldi. Ziya D. (60) yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S.'nin (67) kullandığı 47 NDS 3 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, H.S.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen ile eşi Hatice Akşen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ziya D. ile H.S. de sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Akşen çiftinin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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