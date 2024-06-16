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        Manisa'da vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, vidanjör ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 02:24 Güncelleme: 16.06.2024 - 02:30
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        Manisa'da vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, vidanjör ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde Çepnidere Kavşağı yakınında meydana geldi. Muhammed Emin Ç. idaresinde bulunan 34 DDG 893 plakalı vidanjör ile Hakan C. yönetimindeki 68 DY 261 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yolcu Suzan Önal (66), Hasan Siraç İnan (12) ve Arife Kara (33), ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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