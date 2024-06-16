Manisa'da vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, vidanjör ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde Çepnidere Kavşağı yakınında meydana geldi. Muhammed Emin Ç. idaresinde bulunan 34 DDG 893 plakalı vidanjör ile Hakan C. yönetimindeki 68 DY 261 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yolcu Suzan Önal (66), Hasan Siraç İnan (12) ve Arife Kara (33), ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.