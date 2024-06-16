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        Manisa BŞB gençlere yönelecek

        BASKETBOLSüper Ligi'nde yeni sezon öncesi yeni yapılanmaya giden Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde yerli ve yabancı genç oyuncuları değerlendirecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:47
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        Manisa BŞB gençlere yönelecek
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde yeni sezon öncesi yeni yapılanmaya giden Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde yerli ve yabancı genç oyuncuları değerlendirecek. Antrenörlük görevine Hakan Demir'in yerine Ozan Bulkaz'ı getiren Manisa ekibi, transferde büyük oranda yeni bir kadro oluşturmak için arayışlara başladı. Ligde geçen sezon ilk kez Play-Off oynayıp, Avrupa kupalarında üst üste ikinci defa mücadele eden Manisa BŞB, kulüp bütçesini 4'te 1 oranına indirme kararı almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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