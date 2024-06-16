Turgutluspor'da genel kurul tarihi netleşti

TFF3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim kurulu olağan genel kurul tarihini belirledi. Kırmızı-siyahlılar, 30 Haziran Pazar günü kongreye gidecek. Turgutlu Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapılacak seçimde çoğunluk sağlanmazsa kongre 7 Temmuz Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecek. Kulüpte mevcut Başkan Gökhan Akın'ın yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan camiadan Özkan Çatıkkaş'ın ismi de başkan adaylığı ile anılıyor.

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