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        Turgutluspor'da genel kurul tarihi netleşti

        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim kurulu olağan genel kurul tarihini belirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:55
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        Turgutluspor'da genel kurul tarihi netleşti
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        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim kurulu olağan genel kurul tarihini belirledi. Kırmızı-siyahlılar, 30 Haziran Pazar günü kongreye gidecek. Turgutlu Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapılacak seçimde çoğunluk sağlanmazsa kongre 7 Temmuz Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecek. Kulüpte mevcut Başkan Gökhan Akın'ın yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan camiadan Özkan Çatıkkaş'ın ismi de başkan adaylığı ile anılıyor.

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