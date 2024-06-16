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        Özgür Özel: O sözü hiç üzerimize almıyoruz (2)

        ÖZEL'DENVALİ ÜNLÜ'YE ZİYARETCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camisi'nde kıldığı namazın ardından bir dizi ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:15
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        Özgür Özel: O sözü hiç üzerimize almıyoruz (2)
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        ÖZEL'DENVALİ ÜNLÜ'YE ZİYARET

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camisi'nde kıldığı namazın ardından bir dizi ziyarette bulundu. Çatal Mezarlığı'nda 'Manisa Tarzanı' lakaplı, İstiklal madalyası sahibi Ahmet Bedevi'nin yakınlarının ve Manisalı bazı siyasetçilerin kabirlerini ve şehitlikleri ziyaret eden Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'yee ziyarette bulundu. Özel'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek İLE parti üyeleri eşlik etti. Vali Ünlü, Özel'i bina önünde karşılarken ikili daha sonra makam odasına geçti. Vali Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel de Manisa Valisi başta olmak üzere tüm kamu personeli ve hemşerilerinin bayramını kutladığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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