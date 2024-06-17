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        Manisa FK kapış kapış

        1'inciLig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:19
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        Manisa FK kapış kapış
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        1'inciLig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki Brezilyalı santrfor Sandro Lima'ya Süper Lig'den düşen Ankaragücü ile 1'inci Lig'de Play-Off oynayan Kocaelispor'un teklif sunduğu öğrenildi. Lima geçen sezon Manisa ekibi adına 31 maçta forma giyip 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Manisa FK'nın bir diğer hücum oyuncusu Demba Diallo'ya ise Boluspor ve Keçiörengücü kanca attı. Sağ kanatta görev yapan 23 yaşındaki Malili futbolcunun bonservis sorununu çözmesi halinde Bolu ekibine transfer olabileceği ifade edildi. Diallo geçen sezon 2 gol atıp, 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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