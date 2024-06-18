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        Manisa BŞB Jitaurious Gordon'u renklerine bağladı

        Türkiye Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor oyun kurucusunu buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:24
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        Manisa BŞB Jitaurious Gordon'u renklerine bağladı
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        Türkiye Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor oyun kurucusunu buldu.

        Manisa temsilcisi, Amerikalı oyun kurucu Jitaurious Gordon'u kadrosuna dahil etti. Avrupa’da 3’üncü sezonunu geride bırakan ABD'li basketbolcu son iki sezonda ERA Nymburk ile Çekya Ligi şampiyonluğu yaşadı ve finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

        1998 doğumlu, 1.85 m boyundaki Gordon profesyonel kariyerine Litvanya’nın Gargzdai takımında başladı, Estonya’nın Tartu Ülikool takımında oynadıktan sonra Nymburk’a geçti. Son sezon Nyburk ile FIBA Eurupe Cup’ta forma giyen Gordon Manisa BŞB’ye karşı 14 ve 20, Bahçeşehir Koleji’ne karşı 14 ve 26 sayı attı, sezon ortalamaları 14.8 sayı, 3.4 ribaund, 4.1 asist oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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