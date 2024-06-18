Manisa BŞB Jitaurious Gordon'u renklerine bağladı
Türkiye Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor oyun kurucusunu buldu.
Türkiye Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor oyun kurucusunu buldu.
Manisa temsilcisi, Amerikalı oyun kurucu Jitaurious Gordon'u kadrosuna dahil etti. Avrupa’da 3’üncü sezonunu geride bırakan ABD'li basketbolcu son iki sezonda ERA Nymburk ile Çekya Ligi şampiyonluğu yaşadı ve finallerin en değerli oyuncusu seçildi.
1998 doğumlu, 1.85 m boyundaki Gordon profesyonel kariyerine Litvanya’nın Gargzdai takımında başladı, Estonya’nın Tartu Ülikool takımında oynadıktan sonra Nymburk’a geçti. Son sezon Nyburk ile FIBA Eurupe Cup’ta forma giyen Gordon Manisa BŞB’ye karşı 14 ve 20, Bahçeşehir Koleji’ne karşı 14 ve 26 sayı attı, sezon ortalamaları 14.8 sayı, 3.4 ribaund, 4.1 asist oldu.
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