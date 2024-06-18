Spil Dağı'nda orman yangını

Yunusemre'nin Sultanyaylası Mahallesi sınırlarındaki Spil Dağı Turgutalp mevkisindeki ormanda saat 16.36'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale ediyor.

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