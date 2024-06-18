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        Spil Dağı'nda orman yangını

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Spil Dağı'nda orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 18:42 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:45
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        Spil Dağı'nda orman yangını
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Spil Dağı'nda orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Yunusemre'nin Sultanyaylası Mahallesi sınırlarındaki Spil Dağı Turgutalp mevkisindeki ormanda saat 16.36'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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