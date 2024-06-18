Spil Dağı'nda orman yangını (2)

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Spil Dağı’nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre 10 dönüm orman zarar gördü.

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