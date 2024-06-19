Manisa FK'da Levent Devrim dönemi resmen kapandı

1'inci Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörü Levent Devrim'le resmen yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Levent Devrim. Yeni sezon planlamaları doğrultusunda Teknik Direktörümüz Levent

Devrim ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınamamış olup kendisiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Levent Devrim ve ekibine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.