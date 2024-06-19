Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'da Levent Devrim dönemi resmen kapandı

        1'inci Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörü Levent Devrim'le resmen yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'da Levent Devrim dönemi resmen kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörü Levent Devrim'le resmen yollarını ayırdı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Levent Devrim. Yeni sezon planlamaları doğrultusunda Teknik Direktörümüz Levent

        Devrim ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınamamış olup kendisiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Levent Devrim ve ekibine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Spil Dağı'nda orman yangını (2)
        Spil Dağı'nda orman yangını (2)
        Spil Dağı'nda orman yangını
        Spil Dağı'nda orman yangını
        GÜNCELLEME 2 - Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME 2 - Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Demirci'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
        Demirci'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı