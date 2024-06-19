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        Manisa'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIManisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi yakınlarında saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 20:28 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:30
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        Manisa'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi yakınlarında saat 14.40 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, jandarma yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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