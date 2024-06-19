Manisa'da orman yangını (2)

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi yakınlarında saat 14.40 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, jandarma yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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