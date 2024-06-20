Görev süresi dolan müdür, her bir öğrenci, öğretmen ve hizmetli adına fidan dikti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde görev yaptığı Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu'nda, 9 yıllık görev süresi dolmasının ardından tayini çıkan okul müdürü Yakup Ateş (43), kendinden sonra ihtiyaç sahibi öğrencilerine gelir sağlamak amacıyla her bir öğrencisi ve okulda görev yapan öğretmen ve hizmetliler için zeytin fidanı dikti.

Salihli'de yaz tatilinde öğrencilerinin eğitim masrafları için 8 dönümlük arsaya buğday ekip, hasat yapmasıyla tanınan Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu Müdürü Yakup Ateş'in 9 yıllık görev süresi doldu. Gelecek eğitim-öğretim yılında aynı ilçedeki Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda görev yapacak olan Ateş, daha önce buğday ektiği alana bu kez, tayini çıkması sebebiyle 284 öğrenci, 24 öğretmen ve 2 hizmetli için zeytin fidanı dikti. Tarlayı kendisi işleyen Ateş, gönüllü öğrencilerin de yardımıyla diktiği zeytinlerden elde edilecek meyvelerin, kendinden sonra gelecek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerine gelir olmasını hedeflediğini söyledi.

‘ZEYTİN BARIŞIN, GÜZELLİĞİN, UMUDUN SİMGESİDİR’ 9 yıldır görev yaptığı Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu'ndaki görevinin rotasyon nedeniyle görev süresinin sona erdiğini belirten Ateş, "Görev sürem içerisinde ulusal ve uluslararası alanda birçok projelere imza atmıştık. Tarımsal projelere de yer vermiştik. Son olarak okuldan ayrılmam münasebetiyle de öğrencilerime özel bir hediye olsun diye, okulumuzun daha önce öğrencilerimin faydasına işlediğim tarlasına zeytin fidanı dikimi yaptım. Her öğrencime, öğretmen ve hizmetli arkadaşlarıma 1'er zeytin fidanı hediye ettim. Onlara bir anı bırakmak istedim. Zeytin barışın, güzelliğin, umudun simgesidir. O yüzden ben de okulumda anıları yaşatacak, güzellikleri yaşatacak bir zeytinlik olsun istedim" dedi.