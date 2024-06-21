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        Manisa BŞB'ye yerli takviyesi

        Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, gündemine yerli oyuncu transferini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:18
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        Manisa BŞB'ye yerli takviyesi
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        Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, gündemine yerli oyuncu transferini aldı.

        Başantrenörlük görevine Hakan Demir'in yerine Ozan Bulkaz'ı getirdikten sonra ilk olarak ABD'li guard Jitaurious Gordon'u transfer eden Manisa ekibinin Çağdaş Bodrum Spor'dan oyun kurucu Ege Havsa'yla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki Ege, geçen sezon ligde küme düşen Bodrum ekibinde 2.1 sayı, 1.2 ribaund, 1.5 asist istatistikleriyle oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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