Manisa BŞB'ye yerli takviyesi

Başantrenörlük görevine Hakan Demir'in yerine Ozan Bulkaz'ı getirdikten sonra ilk olarak ABD'li guard Jitaurious Gordon'u transfer eden Manisa ekibinin Çağdaş Bodrum Spor'dan oyun kurucu Ege Havsa'yla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki Ege, geçen sezon ligde küme düşen Bodrum ekibinde 2.1 sayı, 1.2 ribaund, 1.5 asist istatistikleriyle oynadı.

Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, gündemine yerli oyuncu transferini aldı.

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