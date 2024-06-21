Manisa'da orman yangını (2)
İKİMAHALLE TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDIManisa'nın Salihli ilçesinin kırsal Yağbasan Mahallesi Dibekdağı mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
İKİMAHALLE TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI
Manisa'nın Salihli ilçesinin kırsal Yağbasan Mahallesi Dibekdağı mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın Yağbasan Mahallesi’nin yanı sıra Karasavcı Mahallesi’nde de etkili oldu. Her iki mahallede vatandaşlar, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yangına müdahale 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer ile sürüyor.
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