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        Özgür Özel, memleketi Manisa'da MHP'li meclis üyesinin cenaze namazına katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da bir süredir tedavi gördüğü lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden MHP'li Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Mehmet Güzgülü'nün (69) cenaze namazına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 19:05 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:10
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        Özgür Özel, memleketi Manisa'da MHP'li meclis üyesinin cenaze namazına katıldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da bir süredir tedavi gördüğü lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden MHP'li Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Mehmet Güzgülü'nün (69) cenaze namazına katıldı.

        Mehmet Güzgülü, 22 gün önce rahatsızlığı sebebiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisine lösemi teşhisi konulan Güzgülü'nün tedavisine başlandı. Bu sabah saatlerinde durumu ağırlaşan evli, 1 çocuk babası Güzgülü, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Mehmet Güzgülü için bugün ikindi namazının ardından Hatuniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Vali Vekili Aydın Memük, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Cengiz Ergün, siyasi parti temsilcileri, Güzgülü'ün ailesi, yakını ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özel, Güzgülü'nün oğlu Aras Güzgülü ve diğer yakınlarına taziyede bulundu.

        Güzgülü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından Kırtık Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ve geçtiğimiz dönem Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı, Manisa BBSK Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Güzgülü, 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde MHP'den Büyükşehir ve Şehzadeler Belediyesi Meclis üyesi olarak seçildi.

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