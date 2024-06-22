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        Manisa'da orman yangını (3)

        300HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ; MÜDAHALE DEVAM EDİYORManisa'nın Salihli ilçesinde Dibek Dağı mevkisinde saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 03:13 Güncelleme: 22.06.2024 - 03:15
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        Manisa'da orman yangını (3)
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        300HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ; MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

        Manisa'nın Salihli ilçesinde Dibek Dağı mevkisinde saat 11.30'da başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Orman yangınında şu ana ilk belirlemelere göre 300 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Kızılay yetkilileri de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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