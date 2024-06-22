Selin, 66 gündür kayıp

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde annesinin evinden "Babama gidiyorum” diyerek çıkan Selin Öztürk'ten (22), 66 gündür haber alınamıyor. Soruşturma cinayet şüphesiyle derinleştirilirken bayramının kendilerine zehir olduğunu söyleyen Yeliz Karalar (46), "Bir an önce benim kızımı bulsunlar. Ama ölü ama diri. Diriyse sağ, selamet getirsinler. Ölüyse gideyim en azından bir mezar yaptırayım" dedi.

Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 16 Nisan'da "Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim" diyerek evden çıktı. Eve dönmeyen kızı Öztürk'e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Karalar, o günden itibaren haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini, zaman geçtikçe umutlarının tükendiğini belirtti. Öte yandan Manisa polisi, genç kızın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine şüpheli kişilerin ifadelerine başvuruyor.

Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiklerini söyleyen Karalar, “Herkesin evladı gitti, annesinin elini öptü. Benim gözüm kapıda, kulağım telefonda bekledim, durdum. Ne uykum ne de sinir sistemim kaldı. Bayramı kötü geçirdim" diye konuştu. 'ÖLÜYSE EN AZINDAN BİR MEZAR YAPTIRAYIM' Hiçbir şekilde kızının akıbetiyle ilgili bir şey öğrenemediğini ifade eden Yeliz Karalar, "Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Kime sorsam, tek cümle alıyorum. 'Arıyoruz.' Bir de kızım sürekli evden kaçan biriymiş. Yalan. Kızım gitse bir saat, iki saat sonra muhakkak benim yanıma gelirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ortada kaybolan 22 yaşında bir genç kız var. Bir anne doğurduğu evladı tanımaz mı? Benim aklımda iki şüphe var. Ya kızımı sağlam bir yere kapattılar, işkence çektiriyorlar ya da öldürüp bir yerlere attılar, gömdüler. Bunun başka açıklaması yok. Ben nereye gideyim de yalvarayım, bir an önce benim kızımı bulsunlar. Ama ölü ama diri. Diriyse sağ, selamet getirsinler. Ölüyse gideyim en azından bir mezar yaptırayım" dedi.