Manisa'daki orman yangını 14,5 saatte kontrol altına alındı; 2 ev, 1 depo ve 300 hektar alan zarar gördü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, makilikte başlayıp, ormana sıçrayan, iki mahallenin tahliye edildiği yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 14,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 2 ev ve 1 deponun yandığı yangında, ilk belirlemelere göre 300 hektar alan zarar gördü.

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi, Dibekdağı mevkiinde, dün saat 11.30 sıralarında makilikte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlere ilk olarak 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale yapıldı.

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte alevler, Yağbasan ve Karasavcı mahallerine doğru ilerledi. Her iki mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi aileler araçlarıyla mahalleden ayrılırken, kimileri ise hayvanlarıyla yaya olarak evini terk etti. Bazı aileler yakınlarının yanına yerleşirken, bazıları ise Manisa Valiliği öncülüğünde kurumların misafirhanelerine yerleştirildi.

Alevlere müdahalede kara ve hava ekipleri attırıldı. Uçak ve helikopter sayısı 1'er artarken, ek olarak 2 arazöz, 1 dozer daha yangın bölgesine gönderildi. 5 uçak, 4 helikopter 51 söndürme ekibi, 9 hava aracı, 9 iş makinesi ve 337 personelle karadan ve havadan yapılan yangında alevlerin sıçradığı Karasavcı Mahallesi'nde 2 ev 1 depo zarar gördü. Müdahale sırasında 3 orman işçisi de yaralandı. İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.