Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'daki orman yangını 14,5 saatte kontrol altına alındı; 2 ev, 1 depo ve 300 hektar alan zarar gördü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, makilikte başlayıp, ormana sıçrayan, iki mahallenin tahliye edildiği yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 14,5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'daki orman yangını 14,5 saatte kontrol altına alındı; 2 ev, 1 depo ve 300 hektar alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, makilikte başlayıp, ormana sıçrayan, iki mahallenin tahliye edildiği yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 14,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 2 ev ve 1 deponun yandığı yangında, ilk belirlemelere göre 300 hektar alan zarar gördü.

        Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi, Dibekdağı mevkiinde, dün saat 11.30 sıralarında makilikte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlere ilk olarak 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale yapıldı.

        2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

        Rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte alevler, Yağbasan ve Karasavcı mahallerine doğru ilerledi. Her iki mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi aileler araçlarıyla mahalleden ayrılırken, kimileri ise hayvanlarıyla yaya olarak evini terk etti. Bazı aileler yakınlarının yanına yerleşirken, bazıları ise Manisa Valiliği öncülüğünde kurumların misafirhanelerine yerleştirildi.

        Alevlere müdahalede kara ve hava ekipleri attırıldı. Uçak ve helikopter sayısı 1'er artarken, ek olarak 2 arazöz, 1 dozer daha yangın bölgesine gönderildi. 5 uçak, 4 helikopter 51 söndürme ekibi, 9 hava aracı, 9 iş makinesi ve 337 personelle karadan ve havadan yapılan yangında alevlerin sıçradığı Karasavcı Mahallesi'nde 2 ev 1 depo zarar gördü. Müdahale sırasında 3 orman işçisi de yaralandı. İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        İlerleyen saatlerinde rüzgarın etkisi iyice arttı, alevler bu kez de Poyrazdamları Mahallesi'ne doğru yön değiştirdi. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurları görev yapamadı. Saatler 02.00'ı gösterdiğinde yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında ilk belirlemelere göre 300 hektar alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı
        3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

        Benzer Haberler

        Selin, 66 gündür kayıp
        Selin, 66 gündür kayıp
        Manisa'da orman yangını (3)
        Manisa'da orman yangını (3)
        Özgür Özel, memleketi Manisa'da MHP'li meclis üyesinin cenaze namazına katı...
        Özgür Özel, memleketi Manisa'da MHP'li meclis üyesinin cenaze namazına katı...
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor