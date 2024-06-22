Somaspor'da Erman Güraçar dönemi

TFF2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'da 5 yıldır görev yapan teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yollar resmen ayrılırken, Erman Güraçar siyah-beyazlıların yeni çalıştırıcısı oldu. Yeni sezon öncesi teknik adam bilmecesi yaşayan siyah-beyazlılar, sorunu resmen çözdü. Basatemür'le vedalaşan yönetim, takımı 49 yaşındaki Güraçar'a emanet etti. Daha önce de 2 sezon Somaspor'u çalıştıran Erman Güraçar, 2024-2025 sezonunda siyah-beyazlı ekibin başında olacak.

Futbolculuk kariyeri Soma Linyitspor ile başlayan ve Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Samsunspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Denizlispor, Kocaelispor, Manisaspor ve Bucaspor takımlarının formalarını giyen Erman Güraçar, son olarak Karşıyaka'da teknik direktörlük yaptı. Kariyerindeki ilk antrenörlük deneyimine 2015 yılında Somaspor’da başlayan Erman Güraçar, Ayvalıkgücü, Beyoğlu Yeni Çarşı, Kırıkkale FK, Niğde Anadolu ve Karşıyaka takımlarını çalıştırdı. Soma'daki 5 yıllık görevini tamamlayan Burhanettin Basatemür, yayınladığı mesajla kulübe veda etti.