Kula'daki yangında 5 dönüm maki ve tarım arazisi zarar gördü

MANİSA'da, makilikte çıkan yangın, tarım arazisine sıçradı. Alevler ormana ve yerleşim yerine ulaşmadan itfaiye ve orman ekipleri tarafından 2 saatte kontrol altına alındı. Toplam 5 dönüm maki ve tarım arazisi zarar gördü.

Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'ndeki makilikte, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp yakındaki ceviz bahçesine de sıçradı. Çevredekilerin 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kula Orman İşletme Şefliği'nden 1 ilk müdahale aracı ile 2 arazöz de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, yakındaki ormana ve yerleşim yerine ulaşmadan 2 saatte kontrol altına alındı.