Manisa'daki orman yangını 14,5 saatte kontrol altına alındı; 2 ev, 1 depo ve 300 hektar alan zarar gördü (2)

HASARTESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Manisa'nın Salihli ilçesinde, makilikte başlayıp, ormana sıçrayan, Yağbasan ve Karasavcı mahallelerinin tahliye edildiği yangının ardından Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre, 4 ev, 1 ağıl, 2 motosiklet, 1 traktör, 1 iş makinesi ve 1 büyükbaşın zarar gördüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

'DÖNDÜĞÜMÜZDE EVİMİZ YANMIŞ, MAHALLE DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ'

Karasavcı Mahallesi'ndeki evi yanan İbrahim Bilal, "Alevlerden en çok hasarı mahallemiz gördü. Benim evim de tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında babam ile şehir dışındaydım. Mahalleye döndüğümüzde evimiz çoktan yanmış, mahallede tahliye edilmişti. Evimiz, traktörümüz, her şeyimiz yanmış. Çok üzgünüz" dedi.