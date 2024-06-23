Bakan Yumaklı'dan Salihli'ye geçmiş olsun telefonu

MANİSA Valisi Enver Ünlü, Salihli ilçesine bağlı Dibekdağı mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında başlayan ve sabaha karşı 01.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında zarar gören alanları inceledi. Vali Ünlü'yü telefonla arayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devletin tüm imkanları ile yangından etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Dibekdağı mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında başlayan ve sabaha karşı saat 01.30 sıralarında kontrol altına alınan yangının ardından Manisa Valisi Enver Ünlü, zarar gören alanlarda incelemede bulundu. İncelemeye Manisa Valisi Enver Ünlü ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Osman Pıhtılı, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Salihli Orman İşletme Müdürü Mehmet Durak katıldı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, Yağbasan ve Karasavcı mahallelerinde 4 ev, 2 ağıl, motosiklet ve iş makineleri zarar gördü.

Zarar gören alanlarda incelemede bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, "Yangın nedeniyle her iki mahallemizdeki vatandaşlarımızı tahliye etmiştik. Şu an itibariyle yangın tamamen söndürüldü. Ancak sahada soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde Manisa'nın birçok noktasında 7-8 yangın oldu. Bugün ise Kula ve Köprübaşı ilçelerimizde yangınlar vardı ve kısa sürede söndürüldü. Bizler için önemli olan vatandaşlarımızın can güvenliği. Yangın söndürme çalışmalarımız esnasında 3 personelimiz yangından etkilenmişti. Onların da tedavileri tamamlandı ve taburcu oldular. Sahada 337 personelin yanı sıra 700'ün üzerinde gönüllü vatandaşımız can siper bir şekilde mücadele etti" açıklamalarında bulundu.