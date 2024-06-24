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        Manisa'da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        MANİSA'da Ali Özenç (34), kasisten geçerken kontrolünü kaybettiği motosikletinin devrilip sürüklenerek kaldırıma çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:40
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        Manisa'da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        MANİSA'da Ali Özenç (34), kasisten geçerken kontrolünü kaybettiği motosikletinin devrilip sürüklenerek kaldırıma çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi Nusret Köklü Caddesi'nde meydana geldi. Ali Özenç, kullandığı 45 APV 103 plakalı motosikletin kontrolünü kasisten geçerken kaybetti. Devrilen motosiklet, yaklaşık 20 metre sürüklenip kaldırıma çaptı. Kaskı çarpmanın şiddetiyle parçalanan Özenç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Özenç'in cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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