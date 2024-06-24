Somaspor'un yeni teknik patronu Güraçar iddialı
TFF2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'da resmen göreve getirilen teknik direktör Erman Güraçar, başarıya inandığını söyledi.
TFF2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'da resmen göreve getirilen teknik direktör Erman Güraçar, başarıya inandığını söyledi. Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerine Soma'da başladığını belirten Güraçar, "Hayata ilk adımlarımı attığım, büyüdüğüm, ilk profesyonel futbolculuğa ve teknik direktörlüğe yelken açtığım, bugün sahip olduğum kariyerin başlangıç noktası olan memleketim Soma'ya yeniden döndüm. Somaspor'la 7 yıl sonra buluştum. Burada profesyonel yaşantımda yol arkadaşlarımızla devam edecek olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Geçen sürelerde birçok başarıya imza atmış olan Somaspor yönetim kuruluna bu görevi bana ve ekibime teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Hepimiz çok çalışarak bu takımı başarıya taşıyacağız" dedi.
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