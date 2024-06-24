Manisa'da orman yangınında 3 hektar alan tahrip oldu

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını köylülerin de yardımıyla orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında kırsal Çampınar Mahallesi Arap Deresi mevkisinde yeni fidan dikim alanında çıktı. Bölgeden yükselen alev ve dumanları gören köylüler, tankerlerle su taşıyarak yangına ilk müdahaleyi yaparken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. 3 hektar alanda etkili olan yangına ekipler 14 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmaları saat 21.00 sıralarında son erdi. 3 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme sürüyor.