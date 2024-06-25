Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, takla atıp yol kenarındaki tarlaya uçarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Oğuzhan İsbat (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Ankara-İzmir kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden ve pazarcılık yaptığı öğrenilen Oğuzhan İsbat’ın kontrolünü kaybettiği 45 PA 6335 plakalı otomobil, takla atıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Demir yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobilin sürücüsü Oğuzhan İsbat, araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan İsbat'ın, sağlık görevlileri hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuzhan İsbat'ın cansız bedeni, polisin olay yeri incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.