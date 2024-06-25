Eski Bakan Rıza Akçalı'nın vefat eden eşi toprağa verildi

ÇEVRE ve Şehircilik eski Bakanı Rıza Akçalı'nın dün vefat eden eşi Fatma Akçalı (71), Manisa Kırtık Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Doğru Yol Partisi’nden 1991-2002 yılları arasında Manisa Milletvekili seçilen ve 1993-1995 yılları arasında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunan Rıza Akçalı'nın eşi Fatma Akçalı, 8 yıl önce yakalandığı parkinson hastalığı nedeniyle 20 Haziran gece saatlerinde Şehzadeler ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Fatma Akçalı, dün vefat etti. Akçalı için bugün ikindi vakti Hatuniye Camisi'nde tören düzenlendi. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Rıza Akçalı, camide taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ailesi ve yakınları katıldı. 2 çocuk annesi Akçalı, kılınan cenaze namazı ardından Manisa Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.