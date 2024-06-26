Manisa'da orman yangını

Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi TOKİ konutlarına yakın bölgedeki ormanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. 10 dakika içinde ilk müdahalesi yapılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.