Manisa'da orman yangını (2)

MANİSA’DAİKİ AYRI NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Akgedik mahallesi ile kırsal Osmancalı mahallesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Akgedik Mahallesi TOKİ konutlarının hemen üst bölümünde çıkan orman yangını, yerleşim yerine yakın olması sebebiyle vatandaşlar endişe yaşadı. Bazı vatandaşları yangın söndürme çalışmalarını ilgi ile izlerken, bazı vatandaşlar ise orman ve itfaiye ekiplerine yardım ederek, hortum taşıdı. Bazı vatandaşlar da ellerindeki su dolu pet şişeleriyle yangına müdahale etti. TOKİ konutlarına sıçramaması için yoğun mücadele edilen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Hiçbir yerleşim yerini tehdit etmeyen kırsal Osmancalı Mahallesi’ndeki yangın da yapılan müdahalelerle söndürüldü. İki bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.