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        Manisa'da orman yangını (2)

        MANİSA'DAİKİ AYRI NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜManisa'nın Yunusemre ilçesinde Akgedik mahallesi ile kırsal Osmancalı mahallesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:37 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:40
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        Manisa'da orman yangını (2)
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        MANİSA’DAİKİ AYRI NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Akgedik mahallesi ile kırsal Osmancalı mahallesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Akgedik Mahallesi TOKİ konutlarının hemen üst bölümünde çıkan orman yangını, yerleşim yerine yakın olması sebebiyle vatandaşlar endişe yaşadı. Bazı vatandaşları yangın söndürme çalışmalarını ilgi ile izlerken, bazı vatandaşlar ise orman ve itfaiye ekiplerine yardım ederek, hortum taşıdı. Bazı vatandaşlar da ellerindeki su dolu pet şişeleriyle yangına müdahale etti. TOKİ konutlarına sıçramaması için yoğun mücadele edilen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Hiçbir yerleşim yerini tehdit etmeyen kırsal Osmancalı Mahallesi’ndeki yangın da yapılan müdahalelerle söndürüldü. İki bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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