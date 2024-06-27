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        Manisa FK sahaya indi

        1'inciLig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü, 2024-25 sezonu hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:45
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        Manisa FK sahaya indi
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        1'inciLig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü, 2024-25 sezonu hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş idaresinde, yeni sezon çalışmalarına tesislerinde başladı. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşuyla başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi. Öte yandan Manisa ekibinde teknik ekip de belli oldu. Kulüpte Çavuş'un ekibinde Bulut Ferruhlar ve Uğur Yazıcı yardımcı antrenör, Atacan Öztürk kaleci antrenörü, Levent Kula maç ve performans analizi antrenörü, Muhammet Fatih Çağlın ve Murat Yıldız atletik performans antrenörü olarak işbaşı yaptı.

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