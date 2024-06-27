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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Sert (68) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:12 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:15
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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Sert (68) yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Killik Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Mustafa Sert yönetimindeki 45 ZF 023 plakalı traktör, tarladan dönerken engebeli arazide kontrolden çıktı. Sürücü Sert, devrilen traktörün altında kaldı. Sert’ten haber alamayan çocuklarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Sert'in tarladan köye dönüş yolunda devrilen traktörün altında kaldığı görüldü. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Sert’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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