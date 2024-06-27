Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, saat 06.30 sıralarında Killik Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Mustafa Sert yönetimindeki 45 ZF 023 plakalı traktör, tarladan dönerken engebeli arazide kontrolden çıktı. Sürücü Sert, devrilen traktörün altında kaldı. Sert’ten haber alamayan çocuklarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Sert'in tarladan köye dönüş yolunda devrilen traktörün altında kaldığı görüldü. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Sert’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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