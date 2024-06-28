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        Manisa FK'dan çifte veda

        1'inciLig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü, iki oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:03
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        Manisa FK'dan çifte veda
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        1'inciLig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü, iki oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten, "Futbolcularımız Sertan Taşqın ve Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertan ve Alberk'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" mesajı yayınlandı. Geçen sezon devre arasında takıma katılan Azerbaycanlı sağ bek Sertan ligde 15 maçta oynadı. Yine devre arasında transfer edilen sol bek Alberk ise 17 müsabakada forma giydi. Alberk ligin yeni takımı Amed Sportif'le sözleşme imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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