Manisa BŞB'ye genç takviye

BASKETBOLDAyeni sezonda Avrupa'da ilk kez yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda geçen sezon Final Four oynayan İspanyol ekibi UCAM Murcia ve Yunanistan temsilcisi Peristeri'nin yanı sıra Sırbistan'dan FMP Belgrad'la eşleşen Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde genç takviyeleri sürdürüyor. Yeni yapılanmaya giden Manisa ekibi, Yalovaspor’dan Ali Efe Barış'ı kadrosuna kattı. Karşıyaka altyapısından yetişen 22 yaşında, 1.94 boyundaki guard, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde 7.9 sayı, 1.8 ribaund, 0.9 asist ortalamaları tutturdu.

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