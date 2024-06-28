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        Manisa BŞB'ye genç takviye

        BASKETBOLDAyeni sezonda Avrupa'da ilk kez yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda geçen sezon Final Four oynayan İspanyol ekibi UCAM Murcia ve Yunanistan temsilcisi Peristeri'nin yanı sıra Sırbistan'dan FMP Belgrad'la eşleşen Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde genç takviyeleri sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:19
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        Manisa BŞB'ye genç takviye
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        BASKETBOLDAyeni sezonda Avrupa'da ilk kez yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda geçen sezon Final Four oynayan İspanyol ekibi UCAM Murcia ve Yunanistan temsilcisi Peristeri'nin yanı sıra Sırbistan'dan FMP Belgrad'la eşleşen Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde genç takviyeleri sürdürüyor. Yeni yapılanmaya giden Manisa ekibi, Yalovaspor’dan Ali Efe Barış'ı kadrosuna kattı. Karşıyaka altyapısından yetişen 22 yaşında, 1.94 boyundaki guard, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde 7.9 sayı, 1.8 ribaund, 0.9 asist ortalamaları tutturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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