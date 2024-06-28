Kula'daki yangında 5 dönüm alan zarar gördü

İlçeye bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve orman işletme şefliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Toplam 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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