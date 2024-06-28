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        Kula'daki yangında 5 dönüm alan zarar gördü

        MANİSA'nın Kula ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:59 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:01
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        Kula'daki yangında 5 dönüm alan zarar gördü
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        MANİSA'nın Kula ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

        İlçeye bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve orman işletme şefliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Toplam 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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