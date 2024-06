CHP'li Yücel: Halk istediği zaman erken seçim olur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki seneye ciddi ciddi konuşacağız. Bizim milletvekili sayımız erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama bu şekilde yönetmeye devam ederlerse halk buna dayanamaz. Erken seçim halk istediği zaman olur" dedi.

CHP Manisa İl Danışma Kurulu toplantısı Şehzadeler ilçesindeki Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün ittifak vardı. 2024'te seçime tek başımıza girdik. 'Türkiye İttifakı' dedik. 'Türkiye İttifakı'ndaki insanlar, 10 bin lirayla ayın sonunu getirmek zorunda kalan emeklidir, 17 bin lira asgari ücretle çocuk okutan annedir, babadır, çalışarak iflas eden çiftçidir, kredi borcunu ödeyemediği için batan esnaftır, ailesi okutamadığı için üniversiteyi bırakan gençtir, atanmayan öğretmendir, yoksulluk sınırının altında yaşayan memurdur, şehit ailelerimizdir, gazilerimizdir. Türkiye ittifakında olan bize destek veren vatandaşlarımızın ortak bir özelliği vardır. Hepsi vatanını, milletini, bayrağını seven, ülkesini seven, Türkiye'yi seven insanlardır. 2019'da kazanılan İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'in yanında Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya gibi iller ve niceleri kazandık. Adıyaman'ı Kilis'i kazandık."