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        Sürücüsünün fenalaştığı motosikletin kuyumcu dükkanına girdiği kaza kamerada

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Osman Çetin (65), önce başka bir motosiklete çarptı, ardından bir kuyumcu dükkanına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:30 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:35
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        Sürücüsünün fenalaştığı motosikletin kuyumcu dükkanına girdiği kaza kamerada
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Osman Çetin (65), önce başka bir motosiklete çarptı, ardından bir kuyumcu dükkanına girdi. Çetin'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Osman Çetin, seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sırasında, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Çetin önce başka bir motosiklete çarptı ardından bir kuyumcu dükkanına girdi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada iş yerinde de hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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