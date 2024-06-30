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        Manisa FK'lı Burak Altıparmak MKE Ankaragücü yolunda

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'a MKE Ankaragücü talip oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:29
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        Manisa FK'lı Burak Altıparmak MKE Ankaragücü yolunda
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        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'a MKE Ankaragücü talip oldu. Geçen sezon dramatik bir şekilde Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü'nün Burak için Manisa FK ile temasa geçtiği iddia edildi. Son 2 sezonunu Manisa FK'da geçiren 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Burak Altıparmak, geçen sezon 33 lig müsabakasında forma giyerken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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