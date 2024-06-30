Manisa FK'lı Burak Altıparmak MKE Ankaragücü yolunda

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'a MKE Ankaragücü talip oldu. Geçen sezon dramatik bir şekilde Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü'nün Burak için Manisa FK ile temasa geçtiği iddia edildi. Son 2 sezonunu Manisa FK'da geçiren 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Burak Altıparmak, geçen sezon 33 lig müsabakasında forma giyerken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.