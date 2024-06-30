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        Kula Belediye Başkanı Dönmez, koruması ve şoförüne 'darp' iddiasıyla gözaltı (2)

        BAŞKANDÖNMEZ DE TUTUKLANDIManisa'nın Kula ilçesinde makamında 2 kişiyi koruması ve şoförüyle birlikte darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Hikmet Dönmez sevk edildiği, adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yağma suçuna azmettirme' iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 18:54 Güncelleme: 30.06.2024 - 19:00
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        Kula Belediye Başkanı Dönmez, koruması ve şoförüne 'darp' iddiasıyla gözaltı (2)
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        BAŞKANDÖNMEZ DE TUTUKLANDI

        Manisa'nın Kula ilçesinde makamında 2 kişiyi koruması ve şoförüyle birlikte darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Hikmet Dönmez sevk edildiği, adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yağma suçuna azmettirme' iddiasıyla tutuklandı. Kula Hükümet Konağı önünde toplanan çok sayıda vatandaş ve Dönmez'in adliyeden çıkışını bekledi. Belediye Başkanı Dönmez, tutuklanıp, cezaevine götürülerken, adliye önünde toplanan kalabalığa, "Kula'ya zarar verecek hiçbir şey yapmadım" dedi. Başkan Dönmez, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

        CHP MANİSA İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediyesi'nde 27 Haziran Perşembe günü yaşanan olayın ardından ilk kez açıklama yaptı. Özalper açıklamasında, "Kula belediyemizdeki kamuoyuna yansıyan vahim iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez ve 2 çalışanımız hakkında yargı süreci devam etmektedir. Belediye Başkanımız ve 2 personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli sürecin devam etmesinden dolayı soruşturmaya zarar vermemek adına açıklamamızı büyük bir titizlik ve hassasiyetle yapmaktayız. Yaşanan vahim olaylar nedeniyle büyük üzüntümüzü ifade ederken, bahse konu iddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Sürecin adil yürütülmesi adına hukuk birimimiz soruşturmayı takip etmektedir" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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