Kula Belediye Başkanı Dönmez, koruması ve şoförüne 'darp' iddiasıyla gözaltı (2)

BAŞKANDÖNMEZ DE TUTUKLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde makamında 2 kişiyi koruması ve şoförüyle birlikte darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Hikmet Dönmez sevk edildiği, adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yağma suçuna azmettirme' iddiasıyla tutuklandı. Kula Hükümet Konağı önünde toplanan çok sayıda vatandaş ve Dönmez'in adliyeden çıkışını bekledi. Belediye Başkanı Dönmez, tutuklanıp, cezaevine götürülerken, adliye önünde toplanan kalabalığa, "Kula'ya zarar verecek hiçbir şey yapmadım" dedi. Başkan Dönmez, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.