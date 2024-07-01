Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu büyük heyecana sahne oldu

        Manisa Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize edilen Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden 87 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu büyük heyecana sahne oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize edilen Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden 87 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Yunus Emre Kültür Park'ta startı verilen şampiyona, 29 kilometrelik parkurda kıyasıya heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Yusuf Hitit, Bisiklet İl Temsilcisi Remzi Yıldız ve Yarış Direktörü Ahmet Sarıgül tarafından takdim edildi.

        BAŞKAN BALABAN SPORCULARI KUTLADI

        Törende bir konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Balaban konuşmasında, "Bizler en başından amatör spor branşlarına elimizden geldiği kadar destek olacağımızın altını çizmiştik. Bugün bunun en somut örneğini kanıtlamış oluyoruz. Şampiyonaya katkı vermek bizim için bir belediyecilik görevidir. Başarılı olsun olmasın, bu yarışmaya katılan tüm sporcularımızın alnından öpüyorum. Önemli olan yarışmaktır, burada yarışan herkes bu işi başarmıştır" ifadelerine yer verdi.

        MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Yusuf Hitit ise bu yıl 7'ncisini düzenledikleri Yunusemre Maratonu'nu geleneksel hale getirdiklerini belirterek, Belediye Başkanı Semih Balaban'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

        Yarışma sonunda Büyük Erkeklerde Samet Bulut (İstanbul BBSK) birinci, Zeki Kaygısız (İstanbul BBSK) ikinci, Emre Yuca (Sakarya BBSK) üçüncü olurken; Büyük Kadınlarda Azize Bekar (Ümraniye Belediyesi GSK) birinci, Sevim Gerçek (Alanya Bisiklet Performans SK) ikinci, Ekin Ereke (Büyükçekmece Belediyespor) üçüncü oldu.

        Master 35 Yaş Erkeklerde Harun Ömür (Kadans Bisiklet ve Triatlon SK) birinci, Nasuh Yılmazdağ (Kadans Bisiklet ve Triatlon SK) ikinci, Gökhan Göçer (Ferdi) üçüncü; Master 40 Yaş Erkeklerde Cemil Bozkurt (Nilüfer Belediyespor) birinci, Oğuz Özçelik (İstanbul Yurdumspor) ikinci, Mustafa İşbozmaz (Performans 41 Bisiklet) üçüncülüğü elde etti.

        Master 45 Yaş Erkeklerde Ferhat Köse (Adıyaman Gençlik Merkezi) birinci, Okan Bilir (Ferdi) ikinci, Engin Karabacakoğlu (Ferdi) üçüncü; Master 50 Yaş Erkeklerde Bora Tirki (Ferdi) birinci, Oktay Fırat (Kadans Bisiklet) ikinci, Mustafa Yıldız (Kocaeli Gençlik ve Spor) üçüncü; Master 55 Yaş Erkeklerde Adem Koçay (Velo Aydın SK) birinci, Mustafa Bal (Ferdi) ikinci olurken; Master 60 Yaş Erkeklerde Kemal Kayalı (Ferdi) birinci, Yaşar Doğru (Ferdi) ikinci oldu.

        Master Kadınlarda ise Semra Salih Teselli (Ferdi) birinci, Sibel Korgan (Ferdi) ikinci ve Zeynep Çelik (Ferdi) üçüncü oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
        Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!

        Benzer Haberler

        Sarıgöl'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Sarıgöl'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Manisa FK'nın genç oyuncusuna Sivasspor talip oldu
        Manisa FK'nın genç oyuncusuna Sivasspor talip oldu
        Darp iddiasıyla tutuklanan Kula Belediye Başkanı Dönmez ve müştekinin ifade...
        Darp iddiasıyla tutuklanan Kula Belediye Başkanı Dönmez ve müştekinin ifade...
        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası
        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası
        Kula Belediye Başkanı Dönmez, koruması ve şoförüne 'darp' iddiasıyla gözalt...
        Kula Belediye Başkanı Dönmez, koruması ve şoförüne 'darp' iddiasıyla gözalt...
        GÜNCELLEME - Darp iddiasıyla gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Dönmez...
        GÜNCELLEME - Darp iddiasıyla gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Dönmez...