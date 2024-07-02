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        Havaya ateş açtıkları anları sosyal medyadan paylaşan 3 kişi yakalandı

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, seyir halindeki otomobilden tabancayla havaya ateş edip, 'Her yerde patlatıyoruz baba, sıkıntı yok' diyerek o anları sosyal medyadan paylaşan 3 kişi polis tarafından yakalanıp, adliyede serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 20:09 Güncelleme: 02.07.2024 - 20:15
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        Havaya ateş açtıkları anları sosyal medyadan paylaşan 3 kişi yakalandı
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, seyir halindeki otomobilden tabancayla havaya ateş edip, 'Her yerde patlatıyoruz baba, sıkıntı yok' diyerek o anları sosyal medyadan paylaşan 3 kişi polis tarafından yakalanıp, adliyede serbest bırakıldı. 

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden tabancayla havaya ateş ederek, o anları 'Her yerde patlatıyoruz baba, sıkıntı yok' diye paylaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelileri tespit eden polis, harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda şüpheliler C.D. (20), A.B. (20) ve İ.A. (17) yakalandı. Ayrıca, olayda kullandıkları düşünülen kurusıkı tabanca ele geçirildi. Haklarında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ile 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan şüpheliler, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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