Manisa'da orman yangını (2)
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Soma ilçesi Darkale Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Soma ilçesi Darkale Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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