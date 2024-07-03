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        Manisa 'da orman yangını (2)

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Soma ilçesi Darkale Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:45
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        Manisa 'da orman yangını (2)
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        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Manisa'nın Soma ilçesi Darkale Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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